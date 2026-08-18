Por Redacción

Villagrán, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró la zona de un puente peatonal que resultó dañado tras ser impactado por un tractocamión, en el municipio de Villagrán.

El incidente fue atendido luego de un reporte emitido por el C4, que movilizó al personal de la Estación Segura Magueyes hasta el kilómetro 105 de la Carretera Federal 85.

A su llegada, los elementos constataron afectaciones en la estructura del puente, entre ellas agrietamientos que representan un riesgo para las personas que utilizan esta infraestructura para cruzar la carretera.

Ante esta situación, los agentes colocaron cinta preventiva con la leyenda “Precaución” y restringieron temporalmente el acceso de peatones al puente.