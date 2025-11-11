Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La sesión de Cabildo celebrada este lunes en esta capital se tornó tensa y polémica tras la lectura de un oficio de carácter familiar dirigido a la síndica Lili García Fuentes, quien denunció públicamente un atentado contra su dignidad, el uso indebido de sus datos personales y la exposición de su hijo menor de edad en un espacio institucional.

“No me voy a quedar callada. Es mi hijo el que está de por medio y esto es grave”, advirtió la síndica del ayuntamiento local antes de abandonar la sesión.

García acusó que el oficio aludido debió ser remitido de manera personal y no presentado como correspondencia en Cabildo, argumentando que el tema es estrictamente privado y no tiene injerencia institucional. También advirtió que presentará una queja administrativa para esclarecer quién autorizó que el documento se compartiera con copia al Cabildo.

“Si la intención es mermarme institucionalmente para que no alce la voz, no lo voy a permitir”, sentenció.

EL OFICIO QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA

El documento leído por el secretario del Ayuntamiento, Hugo Resendez, tiene su origen en el Centro de Mediación Familiar del DIF Victoria, y responde a una solicitud del ciudadano Amir Yusef Pacheco García para iniciar un proceso de mediación por una problemática de índole familiar e involucra al menor de edad.

“Solo estoy dando lectura a una notificación oficial. Entiendo su molestia, pero estoy obligado como secretario del Ayuntamiento”, replicó Hugo Resendez.

El oficio fue firmado por la mediadora Arely González García, con copia al Cabildo, lo que detonó la reacción de la síndica.

¿VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y USO INDEBIDO DE DATOS?

La síndica Lili García calificó el acto como violencia institucional, señalando que se atentó contra su reputación, su honor y su autonomía como servidora pública. También cuestionó el criterio del presidente municipal por permitir la lectura del documento en dicha sesión.

Este episodio abre un debate sobre los límites entre lo público y lo privado, el uso de datos personales en espacios institucionales, y el respeto a los derechos de menores en procesos administrativos.