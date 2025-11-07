Por Redacción

El Mante, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que agentes de la Policía Investigadora, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Estatal ejecutaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El mandamiento judicial, otorgado por un Juez de Control, fue cumplimentado en un inmueble ubicado en la colonia Paseo Las Palmas, de la citada ciudad.

En el inmueble se aseguraron diversos indicios relacionados con actividades de narcomenudeo.

Los oficiales detectaron y aseguraron los siguientes indicios: bolsa de plástico transparente con hierba seca similar a la marihuana en su interior, mochila color rosa, con bolsas transparentes con hierba seca en su interior.

El inmueble quedó resguardado conforme a derecho, y todos los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.