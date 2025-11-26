Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El vocal de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Sergio Ojeda Castillo, rechazó que ya exista un acuerdo en lo “oscurito” para designar a Jesús Eduardo Govea Orozco como nuevo Fiscal General de Justicia en Tamaulipas. “El proceso aún no inicia, la terna definitiva apenas se definirá en las próximas horas”, aclaró.

El legislador de Morena reconoció que el actual fiscal anticorrupción es mencionado con insistencia “porque es el más conocido mediáticamente”, aunque subrayó que los cinco aspirantes restantes tienen la misma posibilidad. “Ni línea ni candidato tenemos dentro de la Comisión de Justicia, ni por parte de la bancada de Morena”, enfatizó.

Ojeda Castillo explicó que el procedimiento contempla la conformación de dos listas -una de mujeres y otra de hombres- con quienes cumplen los requisitos establecidos. Dichas propuestas fueron enviadas al Poder Ejecutivo, que definirá la terna final.

“No hay favoritismos para absolutamente nadie, y quiero dejarlo muy claro, porque he visto algunas notas o columnas malintencionadas que buscan contaminar un proceso tan importante”, sostuvo el diputado por Nuevo Laredo.

En las próximas horas, el Ejecutivo estatal dará a conocer la terna entre los aspirantes: Marisol Ivette Borja Lara, Eréndira Yesenia Saldaña Narváez, Irene Josefina Rivera Vázquez, César Alejandro Ávalos González, Jesús Gilberto Alarcón Benavides y Jesús Eduardo Govea Orozco.

Se prevé que este miércoles la Comisión de Justicia realice entrevistas a los candidatos, mientras que el sábado 29 de noviembre se lleve a cabo la elección del nuevo Fiscal General, quien rendirá protesta el martes 2 de diciembre.