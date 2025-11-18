Por Agencias

Ciudad de México.- Ocho de los 18 detenidos tras la marcha del pasado sábado en el Zócalo fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en donde se prevé sean presentados ante un juez de control, en tanto tres imputados por tentativa de homicidio se encuentran en espera de ser consignados ante la autoridad que los requiere.

La tarde de este lunes, los detenidos fueron llevados al centro de reclusión pese a la oposición de sus familiares, quienes desde la madrugada se apostaron afuera de la Coordinación Territorial CUH-1 y entre gritos: “¡No son delincuentes!”, exigían su liberación e incluso intentaron impedir el traslado colocándose frente a las unidades.

De acuerdo con la carpeta de investigación abierta por el delito de homicidio en grado de tentativa, el elemento del Sector Alameda, Miguel Ángel ‘D’, fue agredido por varios sujetos del bloque negro. El elemento narró que sobre el piso varios de los agresores lo amenazaron con matarlo: “Te vamos a matar puto policía de mierda, les sirves a la izquierda, pinche ojete vendido, vas a morir esbirro del Gobierno», se lee en el documento.

Además los agresores señalaron: «Vas a morir por culpa de Claudia, ojete»(sic).

Estos hechos ocurrieron a las 15:08 de la tarde del sábado, según quedó establecido en el expediente, momento en que el policía pensó que sí lo matarían, pues no podía moverse.

«Pensaba que me matarían, ya que no pude defenderme, y quedé totalmente indefenso ante mis agresores. Al sentir que moría, comencé a gritar a mis compañeros por ayuda, por lo que al estar en el piso me percato de que llegan tres de mis compañeros en mi auxilio», añadió en su denuncia. (Kevin Ruiz y Nayelli Ramírez Bautista/La Jornada).