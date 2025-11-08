Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El rastro operado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia recibió la certificación Tipo Inspección Federal (TIF), lo que habilita la exportación de carne a más de 60 países y posiciona a Tamaulipas como un polo competitivo en el mercado agroalimentario nacional e internacional.

“Esta certificación convierte a la UAT en un referente de competitividad y desarrollo para la región”, indicó el director de la facultad, José Octavio Merino Charrez.

El rastro certificado tiene capacidad para procesar hasta 100 reses diarias, fortaleciendo la cadena de valor de la carne en Tamaulipas. Además, funciona como espacio académico, donde estudiantes aprenden desde el manejo ético del ganado hasta el empaque y la distribución, bajo estrictos protocolos sanitarios avalados por la Senasica.

“La certificación TIF garantiza calidad, inocuidad y formación profesional en bienestar animal y sanidad agroalimentaria”, subrayó Merino.

Los establecimientos TIF son los únicos autorizados para exportar carne, lo que representa una oportunidad estratégica para la industria cárnica local, al facilitar la movilización nacional y abrir canales de comercio internacional.

“La UAT reafirma su compromiso con la innovación, la educación y el desarrollo agropecuario, en alianza con productores y gobierno estatal”, concluyó el director de Veterinaria.