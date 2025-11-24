Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria general de la maquiladora Kemet, Dolores Zúñiga Vázquez, aseguró que la planta mantiene estabilidad laboral en vísperas de fin de año, sin despidos ni cierres programados. Explicó que actualmente solo se registra una rotación mínima de personal, con bajas voluntarias que son cubiertas de inmediato, pero sin contrataciones masivas ni recortes de plantilla.

En contraste, señaló que otras maquiladoras como Aptiv han enfrentado paros de producción, lo que ha generado incertidumbre entre sus trabajadores. “En Kemet seguimos normales, sin despidos y con la plantilla estable. No hay rumores de cierres para diciembre”, afirmó.

La industria maquiladora en Tamaulipas es uno de los principales motores de empleo formal, especialmente en municipios como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria. Sin embargo, en los últimos meses se han registrado cierres inesperados de comercios y ajustes en algunas plantas, lo que ha generado preocupación en la población. Zúñiga recordó el caso de una tienda de origen asiático que cerró de manera repentina, dejando a empleados en incertidumbre.

La dirigente sindical destacó que Kemet ha sido responsable en el cumplimiento de las prestaciones laborales, incluyendo el pago de aguinaldos y beneficios establecidos en los contratos colectivos.

“Nunca hemos tenido problemas en ese sentido. La empresa cumple con lo que marca la ley y eso da tranquilidad a los trabajadores”, subrayó.

A nivel nacional, la industria maquiladora enfrenta retos derivados de la desaceleración económica global y la transición hacia nuevas cadenas de suministro. En estados fronterizos como Chihuahua y Baja California se han reportado ajustes de personal, pero en Tamaulipas, casos como el de Kemet muestran que algunas plantas mantienen estabilidad y responsabilidad con sus trabajadores.