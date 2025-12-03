Por Agencias

Ciudad de México.- La representación del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una queja en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum por la difusión de la reunión convocada para el 6 de diciembre en el Zócalo.

El partido -que solicita se ordene la suspensión del acto en la Plaza de la Constitución- aseguró que la mandataria viola el artículo 34 constitucional al organizar y divulgar el acto con recursos públicos, desde la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El pasado 24 de noviembre, durante la Mañanera, la titular del Ejecutivo federal anunció que el próximo 6 de diciembre se realizará una concentración masiva en el Zócalo para celebrar los siete años del gobierno de la Cuarta Transformación y los logros este movimiento.

“Estas acciones constituyen una vulneración directa al artículo 134 constitucional, que establece que los servidores públicos de todos los niveles deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad.

“Promover un evento para celebrar los logros de un partido político -en este caso, el movimiento ideológico de la Cuarta Transformación- implica un evidente uso indebido de recursos públicos y una violación a la normatividad electoral vigente”, dijo Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el consejo general del INE.

Señaló que esta práctica se dio desde el sexenio pasado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de “promover una ideología política, denostando a otras fuerzas políticas y atacando a quienes no comparten esa plataforma”.

La queja del PAN fue interpuesta la mañana de este martes en el INE, en un escrito dirigido a Mario Velázquez Miranda, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

Por la cercanía del encuentro en el Zócalo, es posible que la comisión de Quejas y Denuncias del INE se pronuncie para determinar o no la imposición de medidas cautelares o la tutela preventiva frente a la agenda anunciada por la mandataria. (Fabiola Martínez/La Jornada).