Por Agencias

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, delegó facultades a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para constituir un cuerpo de agentes de élite, encargado de investigar y perseguir delitos de alto impacto, estrategias contra generadores de violencia y ejecutar “operaciones especiales”.

A través de un acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que dicho cuerpo de agentes estará a cargo de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), que está directamente adscrita a la subsecretaría.

La SSPC justificó la decisión, señalando que la medida es «para procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos que son competencia de esta Secretaría”.

El cuerpo de agentes de élite se encargará de planear y ejecutar operaciones basadas en inteligencia y estrategias tácticas para ubicar y detener a quienes generan violencia. También deberán establecer protocolos para responder a situaciones que pongan en riesgo a personas, bienes o el medio ambiente, y desarrollar medidas de apoyo y protección para servidoras y servidores públicos que puedan ser víctimas de agresiones o delitos.

Además, este equipo será responsable de recibir entrenamiento especializado y coordinarse con otras instituciones de seguridad para realizar operaciones conjuntas. Trabajarán en colaboración con áreas de investigación de la Secretaría y autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con organismos internacionales, y deberán atender objetivos prioritarios y cumplir órdenes ministeriales y judiciales. (Iván Evair Saldaña/La Jornada).