Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, confirmó que Tamaulipas enfrenta una sequía prolongada que ha colocado a 16 municipios en semáforo rojo por escasez de agua, con niveles críticos en las presas internacionales La Amistad y Falcón, que apenas registran 5% y 2% de almacenamiento, respectivamente.

Quiroga explicó que la situación en la zona norte es “verdaderamente complicada”, mientras que el centro y sur del estado mantienen buena disponibilidad gracias a los almacenamientos recuperados tras la tormenta tropical de junio.

“Podemos decir que nunca en la historia habíamos tenido niveles tan bajos en las presas internacionales”, subrayó.

El funcionario aclaró que el suministro para la población está garantizado, aunque el volumen disponible se destinará únicamente al consumo ciudadano. En el caso de la presa Vicente Guerrero, aseguró que existe un súper almacenamiento de más de 2,600 millones de metros cúbicos, suficiente para cubrir la demanda urbana.

“Victoria sí está en la lista de municipios en rojo, por eso estamos construyendo la segunda línea del acueducto para salir de esa condición”, puntualizó.

Respecto al distrito de riego 025, Quiroga reconoció que no hay otra alternativa más que sembrar de temporal, ya que la presa Falcón no cuenta con agua suficiente para cubrir la demanda agrícola.

El funcionario adelantó que el gobernador encabezará una reunión con el distrito de riego 026 para evaluar los avances en la tecnificación del riego, como parte de las medidas para enfrentar la crisis hídrica.