Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas informó que durante la Jornada Intensiva de Vacunación, realizada los días 21 y 22 de febrero, se aplicaron 27 mil 304 dosis de la vacuna contra el sarampión.

El operativo incluyó un despliegue regional con acciones focalizadas en municipios y comunidades rurales prioritarias de Tamaulipas y norte de Veracruz, con el objetivo de fortalecer la protección específica en población infantil y adulta joven.

Para el desarrollo de esta jornada, el IMSS garantizó el abasto suficiente de biológico en todas sus unidades médicas. A través de su red institucional de suministro, se mantuvo un monitoreo permanente para asegurar la disponibilidad del biológico en cada sede y dar continuidad oportuna a la aplicación de las dosis.

El instituto destaca que la vacunación es la medida eficaz para prevenir el sarampión, reiterando a la población la disponibilidad de la vacuna en sus unidades médicas e invitándolos a acercarse para iniciar o completar su esquema de vacunación y protegerse contra esta enfermedad.

Para ubicar un módulo de vacunación más cercano, visita el sitio web https://dondemevacuno.salud.gob.mx/, donde encontrarás información actualizada sobre los centros de vacunación disponibles en tu localidad.