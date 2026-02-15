Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Armando Hormiga González dejó en claro que se mantiene firme en su camino en busca de un lugar en la selección mexicana rumbo al Mundial de 2026, luego de que este sábado anotó el gol con el que Chivas venció 1-0 al América para llevarse el clásico nacional y mantenerse invicto en el torneo Clausura 2026.

En uno de los partidos más esperados por la afición mexicana, correspondiente a la jornada seis y el cual se llevó a cabo en el estadio Akron, el delantero rojiblanco marcó al minuto 41 para darle el triunfo a su equipo, que permanece como líder de la clasificación general, con 18 puntos.

Por su parte, las Águilas, que rompieron una racha de tres partidos sin conocer la derrota, se quedaron en el décimo sitio, con ocho unidades.

La Hormiga dio muestras de su peligrosidad desde el minuto 2, cuando conectó una asistencia de Richard Ledezma para soltar un zurdazo desde el centro del área, pero el balón se fue por encima del travesaño.

América, dirigido por el brasileño André Jardine, respondió al minuto 9 con un disparo muy cerca del poste derecho por parte de Henry Martin, que también está en la pelea por un lugar en el conjunto tricolor; sin embargo, tampoco pudo invadir el marco contrario, protegido por José Tala Rangel.

A partir de ese momento, ambos equipos generaron llegadas al área rival, pero ninguno lograba anotar, hasta que Diego Campillo, tras un saque de esquina, dio un pase de cabeza a la Hormiga, quien no perdonó y con un zurdazo a quemarropa venció al arquero Luis Malagón para poner el 1-0 en la pizarra, al 41.

Al inicio de la segunda parte, González volvió a amagar tras conectar un pase de Omar Govea y rematar desde el lado derecho, pero el balón fue desviado por el portero azulcrema.

Los rojiblancos, comandados por el argentino Diego Milito, buscaron ampliar su ventaja con embates de Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Bryan González; sin embargo, no pudieron anotar nuevamente, pero lograron vencer en su cancha a su acérrimo rival.