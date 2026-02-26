Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, informa que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que da resultados, ya que 7 de cada 10 beneficiarios que concluyen su capacitación encuentran un empleo u ocupación productiva, lo que demuestra la eficacia de esta estrategia para garantizar el derecho al trabajo de las y los jóvenes.

Además, quienes participan en el programa tienen 2.5 veces mayor éxito para incorporarse al mercado laboral.

A través del programa, las y los jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan se integran hasta por 12 meses a centros laborales como tiendas, negocios, talleres y empresas, donde desarrollan habilidades técnicas y socioemocionales. Durante ese periodo reciben un apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente, que es de 9 mil 582 pesos, otorgado de manera directa y sin intermediarios, así como seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los resultados se reflejan en historias concretas. Uriel González Hernández, de 21 años, encontró en el programa una oportunidad para transformar su futuro. Originario de Acapulco, Guerrero, se capacitó en el Hotel Alba Suites Acapulco, donde actualmente se desempeña como mesero en el área de alimentos y bebidas.

Su motivación fue adquirir experiencia y reunir recursos para emprender un negocio propio a largo plazo. La capacitación no solo le permitió generar ingresos, sino fortalecer su confianza y habilidades de comunicación al interactuar con clientes. Hoy considera que desempeña un trabajo digno, con horarios organizados y condiciones que le han permitido crecer profesionalmente.

Como Uriel, miles de jóvenes han fortalecido su disciplina, responsabilidad y compromiso laboral a través del programa.

Para 2026, Jóvenes Construyendo el Futuro prevé incorporar cerca de 250 mil jóvenes en todo el territorio nacional. El registro se abre cada dos meses mediante la plataforma oficial https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ y a través de oficinas móviles desplegadas en distintos municipios del país.

Con historias reales el programa reafirma su compromiso con el desarrollo productivo de las y los jóvenes, consolidándose como una política pública que transforma oportunidades en empleos formales y proyectos de vida.