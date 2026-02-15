Por Agencias

Múnich.- El jefe de la diplomacia estadunidense, Marco Rubio, trató este sábado de serenar a sus socios europeos afirmando que Washington quiere «vigorizar» la relación transatlántica, para que una Europa «fuerte» ayude a remodelar el orden mundial siguiendo la visión del presidente Donald Trump.

Rubio adoptó un tono conciliador al tomar la palabra en la Conferencia de Seguridad de Múnich ante una audiencia de líderes europeos, traumatizados por el reciente afán del presidente Trump de apoderarse de Groenlandia.

«No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana», dijo. «Queremos una alianza revitalizada», y «que Europa sea fuerte», insistió.

Rubio disparó contra «la inmigración masiva», las políticas climáticas que «empobrecen a nuestros pueblos» y la «locura» de un libre comercio que desindustrializó a Europa y Estados Unidos «en beneficio de rivales y adversarios».

Washington actuará «impulsado por una visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización», dijo.

«Y aunque estamos dispuestos, si es necesario, a hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos de Europa», agregó.

El secretario de Estado, que es de origen cubano, arremetió duramente contra la inmigración, dos meses después de que Washington dijera que Europa se asoma a un «borrado» de la civilización europea.

Debemos «recuperar el control de nuestras fronteras», lo cual «no es xenofobia, no es odio, es un ejercicio fundamental de soberanía», dijo. (Afp/La Jornada y Agencias).