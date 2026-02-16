Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, consolida un modelo de gestión basado en la cercanía con su comunidad, colocando en el centro de su administración el diálogo permanente con estudiantes y docentes, así como la presencia directa en cada uno de sus campus.

Tras reanudar sus recorridos por las dependencias académicas de la UAT, el rector reiteró el objetivo de impulsar una política de puertas abiertas y de contacto directo con la comunidad universitaria, convencido de que escuchar de viva voz los planteamientos, necesidades y propuestas orienta con mayor claridad el rumbo institucional.

Destacó que las visitas constantes a facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias en las distintas sedes de la UAT le permiten constatar los avances académicos y supervisar el desarrollo de infraestructura, pero, sobre todo, tener un diálogo con estudiantes y docentes para conocer sus experiencias, retos y oportunidades en el entorno universitario.

Subrayó la importancia de compartir estos encuentros con el alumnado en sus clases, en actividades prácticas de campo y laboratorios, además de espacios de esparcimiento y todo aquello que forma parte de su vida universitaria y de su formación integral.

Recalcó que estas jornadas permiten también sostener diálogos con el personal docente para conocer los desafíos que enfrentan en su labor académica, los logros alcanzados y las áreas de oportunidad para fortalecer la calidad educativa.

Concluyó que la presencia activa en los campus no solo permite constatar avances, sino también recibir planteamientos directos de la comunidad, generar soluciones oportunas y fortalecer la toma de decisiones, lo que deriva en un modelo de gestión que busca equilibrar la excelencia académica de la UAT con una atención humana y sensible a la realidad cotidiana de la institución.