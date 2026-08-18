Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Al inaugurar la Preparatoria Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Campus Sur y dar la bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que el progreso de la UAT se ha ido consolidando y está plenamente vinculada con las necesidades sociales del Estado.

Acompañado por el rector Dámaso Anaya Alvarado y en un enlace virtual a todas las facultades, unidades académicas y preparatorias universitarias del Estado, el gobernador convocó a las y los jóvenes que inician el ciclo escolar Otoño 2026 a aprovechar los conocimientos de una educación media superior para estar vislumbrando una mejor oportunidad de futuro en su vida.

«Me da mucho gusto dirigirme a este gran auditorio estatal el día de hoy, que es una comunidad de estudiantes de 43 mil 500 estudiantes en la universidad, tanto de preparatoria como quienes están en los ciclos de las licenciaturas y de posgrado. 43 mil 500 jóvenes tamaulipecas y tamaulipecos que están en una etapa de formación y de adquisición de conocimiento, conocimiento que debe ser cada vez más pertinente en las oportunidades que se abren de futuro», dijo.

Agregó que afortunadamente el progreso de esta gran universidad y con la mano del rector, Dámaso Anaya, se ha ido logrando y cada vez poniendo más el énfasis a los intereses que deben de generarse dentro de una universidad.

«Yo estoy seguro que con este nuevo modelo que impera en el humanismo mexicano que hoy tenemos, en la etapa de transformación social en la que vive nuestra gran nación, comandados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a tener excelentes resultados como lo estamos viendo en Tamaulipas que tiene ahora un gran, gran impulso», mencionó.

Al dar la bienvenida a esta ceremonia en el Aula Magna, el rector Dámaso Anaya destacó que con esta histórica apertura de una nueva preparatoria que cuenta con 421 estudiantes y 37 docentes y su incorporación a la oferta académica, la universidad fortalece la cobertura y amplía la presencia en la zona norte, centro y sur del estado.

«Hoy Tampico se suma a este esfuerzo y complementa una red educativa con la que la universidad reafirma su compromiso de acompañar a la juventud tamaulipeca en una etapa decisiva de su formación», mencionó.

Indicó que la meta de esta nueva institución es que los jóvenes permanezcan, aprendan y encuentren su educación y concluyan su formación con las herramientas necesarias para enfrentar el futuro.

En el marco de la ceremonia cívica de honores, también se llevó a cabo la firma para refrendar el convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un documento que representa la voluntad de trabajar juntos y poner el conocimiento de la universidad al servicio de Tamaulipas y de generar mayores oportunidades para la juventud tamaulipeca.

En el evento se contó con la presencia de Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; María Concepción Placencia Valadez, secretaria general de la UAT; Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación; Rosa Issel Acosta González, secretaria académica de la Universidad; y Norma Laura Barrientos Villanueva, directora de la Preparatoria UAT Tampico, además de funcionarios, personal docente y comunidad educativa de la universidad.