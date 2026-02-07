Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Transporte Público de Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, anunció el inicio del empadronamiento para exentar del pago de caseta establecida en la carretera Rumbo Nuevo a habitantes y trabajadores de cinco comunidades: Juan Capitán, San Antonio, Altas Cumbres, Huizachal y San Juan Oriente.

La medida, instruida por el gobernador y acordada con la concesionaria, beneficiará a residentes y a quienes laboren en la región, como médicos y maestros que viajan frecuentemente hacia Jaumave o se desplacen a Ciudad Victoria.

El registro se realizará directamente en los ejidos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, que facilitará espacios en la Estación Segura para entrevistar a los solicitantes.

“Es un vehículo por familia, y quienes radiquen en Victoria y viajen constantemente también podrán acceder al tarjetón de exención. No pagarán la cuota”, explicó Núñez Montelongo.

El funcionario estimó que serán entre 50 y 60 pasajes diarios los que se beneficiarán, aunque aclaró que no todos los residentes viajan diariamente. El proceso de registro se llevará a cabo durante febrero, con brigadas que trabajarán dos días en cada ejido y permanecerán el tiempo necesario para cubrir a todos los solicitantes.

Dijo que los requisitos son sencillos: constancia de residencia en el ejido, credencial para votar y un vehículo por familia.

Aunque muchos automóviles aún no están regularizados o con cambio de propietario, la concesionaria aceptó la flexibilidad sugerida por la subsecretaría para que nadie quede fuera.

Núñez Montelongo destacó que el servicio de exención no tendrá costo alguno y que, además de apoyar la economía de las familias, permitirá un tránsito más justo en una carretera que, dijo, “es para disfrutarse, con paisajes inigualables y con la ventaja de que hasta ahora no se ha registrado ningún accidente”.