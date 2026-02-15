Por Agencias

Ciudad de México.- Personal naval asestó golpes en contra de organizaciones delictivas que operan en los estados de Michoacán y Nayarit. En el primer caso se aseguraron droga y vehículos, en los municipios de Lázaro Cárdenas y Aquila; en tanto que en los poblados Guacamayas y El Maguey del municipio Del Nayar, se destruyeron más de 83 mil metros cuadrados de cultivos de amapola.

En Michoacán, integrantes de la Décima Sexta Zona Naval, informó que durante recorridos de disuasión y vigilancia en el municipio de Lázaro Cárdenas, en las colonias El Limón, Las Peñitas y Caleta de Campos, se aseguraron seis vehículos, dos tractocamiones un automóvil y dos motocicletas con reporte de robo.

Además, en el poblado El Habillal fueron asegurados chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, tres cargadores, uno de ellos abastecido con dos cartuchos, una fornitura, un radio sin batería y una bolsa transparente conteniendo hierba verde seca con características similares a las de la mariguana, con un peso aproximado de 200 gramos.

Cerca de Caleta de Campos, Michoacán, el personal integrante del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, en recorridos disuasivos localizó un vehículo tipo Pick Up con impactos de bala, en cuyo interior se encontraba un chaleco táctico, cartuchos de diversos calibres, plantas y semillas con características similares a la mariguana, estas últimas, así como dosis de cristal, cargadores de radio, y diversas identificaciones.

Por otra parte, en el municipio de Aquila Michoacán, fue asegurado un vehículo sin reporte de robo, el cual presentaba un impacto de arma de fuego así como daños en el medallón y quemacocos, en el interior de la cajuela fueron localizados un casco balístico y una bolsa de plástico con mariguana.

En operaciones realizadas en el estado de Nayarit, personal naval localizó y erradicó 34 plantíos de amapola en los poblados Guacamayas y El Maguey del municipio Del Nayar.

Los plantíos estaban en un área aproximada de 83 mil 800 mil metros cuadrados y se destruyeron aproximadamente un millón 676 mil plantas. (Gustavo Castillo/La Jornada).