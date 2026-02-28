Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) celebró un acuerdo reparatorio a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 923 mil 144 pesos.

La carpeta de investigación inició en septiembre de 2024, por el delito de desaparición del contribuyente del lugar en donde tiene su domicilio fiscal, sin presentar aviso al Registro Fiscal de Contribuyentes (RFC), en contra de Julia «N», en su carácter de administradora, y de Victoria «N», como apoderada legal de una persona moral.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Hidalgo, Julia «N» y Victoria «N» fueron denunciadas por el administrador desconcentrado del SAT, quien informó que personal de la Dirección General de la Auditoria Fiscal del Gobierno de Hidalgo, así como de la Administración Desconcentrada de Recaudación, se constituyeron en reiteradas ocasiones en el domicilio fiscal del contribuyente, con la finalidad de llevar a cabo notificaciones y requerimientos de pago del crédito fiscal, sin embargo, no las encontraron.

Posteriormente, el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la Fiscalía Federal en la entidad, celebró un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato entre las imputadas y el SAT, por el monto referido, informó la FGR en su versión oficial. (Redacción).