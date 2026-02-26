Por Redacción

Guadalajara, Jalisco.- La Federación de Natación Internacional, también conocida como World Aquatics, anunció la cancelación del Mundial de Clavados en su segunda parada a realizarse en Jalisco, México, a inicios de marzo próximo.

“World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

“La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra principal prioridad”, indicó la cuenta oficial de la Federación de Natación Internacional en la red social X.

El evento se realizaría del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco, pero debido a la ola de inseguridad que se suscitó en los días pasados los organizadores decidieron cancelar el evento dentro de su calendario. El año pasado también se llevó a cabo en territorio tapatío.

El siguiente evento en la agenda del World Aquatics será en Somabay, Egipto, el 27 y 28 de marzo próximos casi a la par del evento en París, Francia, donde se desarrollará del 27al 29 de marzo.