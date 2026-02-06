Por Redacción

Morelia, Michoacán.- Al participar en la conferencia de prensa “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y realizada en Michoacán, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en 2026 se apoyará a más de 827 mil estudiantes de la entidad con una beca, lo que representa una inversión de más de 5 mil 500 millones de pesos.

Lo anterior, agregó, “convierte a Michoacán en el único estado del país donde toda la trayectoria educativa está cubierta: primaria, secundaria, preparatoria y educación superior, con lo que se garantiza a niñas, niños, adolescentes y jóvenes su derecho a la educación”.

Con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el titular de la SEP comentó que ya se inscribieron 44 mil 76 estudiantes universitarios para recibir la Beca Gertrudis Bocanegra, quienes esta semana recibirán su tarjeta y, a finales de mes, su primer depósito.

Por lo que se refiere a la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez, Delgado Carrillo comentó que en Michoacán se sumarán 305 mil niñas y niños que recibirán esta beca en primaria, la cual otorga 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes.

En resumen, dijo, tenemos actualmente 327 mil becarios de Rita Cetina Gutiérrez (secundaria), 133 mil en la beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y 17 mil 35 en la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. A ello se suman los 305 mil de la beca Universal Rita Cetina para útiles y uniformes y los 44 mil de la beca Gertrudis Bocanegra, y en total vamos a tener más de 827 mil becarios en Michoacán, expuso ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que, en el caso de Educación Media Superior, este año se contará con 7 mil 515 lugares, gracias a la creación de tres nuevos bachilleratos tecnológicos, cinco ampliaciones y 11 Ciberbachilleratos.

Destacó que, en Educación Superior, se tiene programada para Michoacán una inversión de más de mil millones de pesos para la atención de distintas instituciones, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y los Tecnológicos Nacionales de México (TecNM), entre otras.

Agregó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) ya abrió sus tres planteles y que el próximo lunes 9 de febrero, las y los 800 estudiantes inscritos iniciarán el curso propedéutico. “Les recuerdo que hoy se vence la convocatoria de esta universidad, pero el lunes todavía pueden llegar a las unidades de Zitácuaro, Múgica o Zacapu, donde serán bien recibidos”.

Finalmente, comentó que en la entidad se han distribuido más de 20 mil libros del Fondo de Cultura Económica (FCE).