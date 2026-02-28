Por Agencias

Zumpango, Estado de México.- Un avión aterriza sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la imagen de la Copa Mundial de la FIFA. Su llegada marca el inicio formal de una gira que confirma el regreso de la normalidad organizativa. Por la escalera principal de la aeronave, descienden autoridades del Gobierno de México, ex jugadores y directivos del máximo organismo del futbol que acompañan la seguridad de un trofeo que pesa más de 6.1 kilogramos y empieza su recorrido por 10 ciudades del país desde este viernes, con una primera escala en Guadalajara.

Desde la base de operación fija del AIFA, la Copa adquiere una dimensión política y social, además del deporte. Sólo pueden tocarla los equipos campeones, presidentes o primeros ministros de los países que organizan el torneo o resultaron ganadores. “No es sólo un recorrido simbólico, sino una oportunidad para acercar el Mundial a la gente”, explica el director de la oficina de FIFA en México, Jurgen Mainka, en un contexto en el que diversos incidentes de violencia afectaron a Jalisco y pusieron a prueba la seguridad de Guadalajara como sede.

El trofeo que los ganadores llevan a su país es de bronce, pero el original está bañado en oro puro. Tiene una base de malaquita y su valor en el mercado, según estimaciones privadas, gira en torno a los 20 millones de dólares. Por razones de seguridad, la FIFA tiene un equipo dedicado a sus traslados y exposiciones, pero su mística permanece intacta. Decenas de personas hacen fila con sus teléfonos celulares, incluidos los ex seleccionados Hugo Sánchez, Manuel Negrete y el argentino Roberto Ayala, así como el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y la representante de México ante FIFA, Gabriela Cuevas.

“A veces nos persiguen fantasmas de operativos mal hechos en el pasado, pero Jalisco hoy es más seguro que hace unos días, más seguro sin El Mencho y con la Guardia Nacional, lo cual demuestra el trabajo en equipo que tiene este país. En menos de 48 horas”, señala Cuevas en referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, cuya muerte en un operativo del Ejército Mexicano generó ataques a negocios, gasolineras y bloqueos en diferentes carreteras de la localidad. “Guadalajara volvió a estar de pie y el sábado será la primera de las 10 ciudades que recorrerá la Copa de la FIFA”.

La gira del máximo galardón deportivo comenzará su exhibición pública en el estadio Akron, del 28 de febrero al 2 de marzo, para luego conectar con León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida, antes de regresar en junio a la Ciudad de México.

El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró este viernes que todos los visitantes, equipos y aficiones que acudan a la Copa Mundial de futbol llegarían “a un lugar seguro, tranquilo y hospitalario”.

Al encabezar la recepción del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México “está preparado y listo para recibir, con los brazos abiertos, a todos los visitantes y equipos de todas las latitudes”, quienes, dijo, pueden tener la certeza de que arriban a un país que se ha preparado para esta justa deportiva. Subrayó que el Mundial será una oportunidad para “mostrarle nuevamente al mundo la grandeza de México” y la estrecha colaboración con sus vecinos de América del Norte, según información difundida por la cancillería.

De la Fuente destacó que, como lo ha manifestado la presidenta Claudia Sheinbaum, el compromiso con la organización del torneo se ha asumido “con visión de Estado” y con la participación coordinada de dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, así como del sector privado y organizaciones sociales. “Esta Copa Mundial será una gran oportunidad para demostrarle al mundo la fortaleza de México”, expresó.

El canciller hizo una mención especial al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presente en la ceremonia, con quien, señaló, “trabajamos, colaboramos, nos coordinamos como pares, iguales, entre países que somos socios, vecinos y amigos”, y añadió que esta Copa del Mundo permitirá refrendar esa relación. También destacó la presencia de la jefa de Cancillería de la embajada de Canadá, Susan Pereverzoff, y sostuvo que se trata de “un esfuerzo trinacional” que fortalecerá la idea de que América del Norte sabe trabajar de manera unida y coordinada en diversos ámbitos, incluida la organización de la Copa.

Añadió que la cancillería continuará trabajando con el cuerpo diplomático acreditado en México y con distintos actores internacionales para garantizar información oportuna, orientación y canales eficaces de acompañamiento institucional para los asistentes.

Más allá de los estadios, indicó, el Mundial debe convertirse en “una experiencia social para el pueblo”, que se viva en calles y plazas, en espacios públicos y en actividades culturales, turísticas y comunitarias. El trofeo, que recorrerá distintas ciudades del país, llevará consigo, dijo, “un mensaje de unidad regional, un mensaje de fraternidad global y un mensaje de inclusión social”.

En la recepción estuvieron presentes Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026; Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de FIFA en México; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; así como ex jugadores como Hugo Sánchez y Roberto El Ratón Ayala, entre otros invitados. (Alberto Aceves y Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).