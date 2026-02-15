Por Agencias

Guadalupe, Nuevo León.- El gobierno municipal de Guadalupe, en Nuevo León, anunció la llegada de la nueva División K9-X, grupo formado por cuatro perros robots, los cuales asistirán en los operativos de seguridad en eventos del Mundial 2026.

Según el municipio, la inversión fue de 2.5 millones de pesos para la adquisición de las unidades robóticas. La División K9-X será monitoreada por los elementos de seguridad pública de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las nuevas unidades estarán apoyando en servicios de prevención, disuasión, labores de vigilancia, atención y monitoreo.

“Por tierra estos perros robots K9-X van a apoyar a la policía con una primera intervención, con video y finalmente ingresar a sitios de riesgo, es decir, antes de entrar la fuerza pública y para cuidar la integridad física de los elementos, van a intervenir los robots en caso de alguna riña o cuando una persona esté alcoholizada. Estamos con buenos policías y de la mano de tecnología de punta para la seguridad de los ciudadanos”, dijo el alcalde Héctor García en la presentación de la nueva agrupación.

Cada uno de los robots de la División K9-X está fabricado con material resistente con el objetivo de llegar a espacios complejos. Además, tienen cámaras de video, lente de visión nocturna, comando de voz y advertencia.

La división robotizada ya participó en su primer acto masivo oficial al patrullar el estadio Monterrey en un juego oficial del club Rayados en el torneo de la Concachampions el jueves, donde el equipo local jugó contra Xelajú.

“Además, extendieron (las cuatro unidades) su despliegue sobre el llamado Puente bailarín e ingresaron al estadio de Rayados, donde revisaron pasillos y áreas comunes, reforzando la supervisión en puntos de alto tránsito”, explicó el gobierno de Guadalupe en un comunicado.

Destacaron que los caninos robotizados realizaron una revisión en la parte baja de vehículos en zonas aledañas al estadio, permitiendo una mejor observación y detección temprana de algún posible delito. (Vianney Carrera/La Jornada).