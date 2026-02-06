Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de garantizar la prestación continua y eficiente del servicio de agua potable y alcantarillado, la Legislatura 66 exhortó al alcalde de Río Bravo a cubrir los adeudos pendientes con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), que superan los 3 millones de pesos.

La acción legislativa fue promovida por la diputada Elvia Eguía Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena, quien destacó la importancia de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos esenciales, como el agua potable y el alcantarillado, así como de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

El dictamen señala que el incumplimiento del ayuntamiento de Río Bravo afecta directamente la operación financiera y la capacidad de inversión de la Comapa, poniendo en riesgo la calidad del servicio y la infraestructura hidráulica, así como el bienestar de la ciudadanía.

Además, se resaltó que esta acción legislativa no invade la autonomía municipal, sino que constituye un mecanismo institucional para promover el cumplimiento de obligaciones legales y financieras que garantizan el interés público.

Con este decreto, “la Legislatura 66 reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos humanos, así como con el fortalecimiento de las instituciones y la gobernanza en el Estado de Tamaulipas”.