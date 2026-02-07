Irapuato, Guanajuato.- Una pollería del diputado de Morena, Carlos Ramos Sotomayor fue atacada a balazos y un trabajador resultó herido.

El ataque se registró el viernes en el expendio de pollos establecido en la colonia Che Guevara.

El herido presuntamente es familiar del legislador local y fue solo a buscar atención médica.

De acuerdo con testigos, fueron dos hombres que viajaban en una motocicleta los que dispararon contra el negocio.

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, reveló que habló con el diputado de Morena y que brindan atención a la persona que resultó herida.

Cabe mencionar que comercios de Irapuato han sido atacados por presuntos extorsionadores.

Recientemente, tres personas resultaron heridas cuando fue atacada una florería de Irapuato. (Carlos García/La Jornada).