Por Redacción

Ciudad de México, México.- En el Gobierno Humanista de México se está en contra de toda forma de discriminación; por ello, se deben establecer medidas ante el clasismo, racismo, machismo y misoginia, así como trabajar por los derechos de todas y todos, dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al participar en la Cuarta Reunión Plenaria de senadoras y senadores de Morena, la funcionaria federal recordó que, como servidores públicos emanados de la lucha histórica de izquierda, tenemos el alto compromiso de responder con honestidad, con profesionalismo y con una genuina vocación de servicio a las exigencias ciudadanas.

“Ocupémonos de atender los problemas de la gente, que no nos distraigan trivialidades, ni cosas vanas. Estamos por la justicia, la paz, la igualdad y la prosperidad compartida”, apuntó.

En el evento, realizado en la antigua Casona de Xicoténcatl, la secretaria reconoció la labor del Grupo Parlamentario en el Senado de la República para avanzar en reformas en materia de Guardia Nacional, simplificación administrativa, apoyo a jóvenes, protección de maíces nativos, protección a la salud, seguridad pública, prisión preventiva oficiosa y protección animal.

También en vivienda para personas trabajadoras, bienestar, áreas y empresas estratégicas, ferroviaria, pueblos indígenas y afromexicanos, Poder Judicial, extorsión, fortalecimiento de la soberanía nacional, entre otras.

En materia electoral, expresó, que la Comisión Presidencial efectuó audiencias públicas en las 32 entidades.

“Con la participación de todas y todos se está integrando una iniciativa, que en breve, será presentada ante ustedes para su revisión, observaciones, debates y, en su caso, aprobación. Se busca fortalecer nuestra democracia”, indicó.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) expresó que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum se tiene un proyecto de nación.

“La Presidenta Sheinbaum nos ha marcado la pauta y ha demostrado que con rectitud y firmeza es posible sacar adelante al país. También nos ha dado ejemplo de trabajo”, mencionó.

Ha dejado claro que su gobierno no tolerará la corrupción ni la impunidad; se hace una gestión honesta, con resultados.

Señaló que con los gobiernos humanistas se dio un viraje en la forma de abordar los problemas más importantes del país. Algunos ejemplos son: el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios, en 2018, a 315 pesos en 2026.

Las personas adultas mayores de 65 años, las personas discapacitadas y las mujeres de 60 a 64 años tienen una pensión; los hijos de madres trabajadoras reciben apoyo, al igual que agricultores, pescadores, pequeños y medianos productores, jóvenes y población vulnerable.

Resaltó que después de siete años de transformación, la pobreza bajó 13.6% y la clase media creció 12.4%; México es la segunda nación con menos desigualdad del continente, después de Canadá.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez subrayó que desde Gobernación se tiene un profundo compromiso con la atención de víctimas, por eso se tienen reuniones con familiares e integrantes de colectivos de búsqueda de personas. Esto permitió crear la Alerta Nacional de Búsqueda, la Plataforma Única de Identidad y la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

De la misma manera, se han tenido encuentros con los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

“Como gobierno de la transformación, le apostamos a la libertad en todos los sentidos: libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de prensa y libertad de culto. Hoy decimos: cero censura y cero represión”, puntualizó.

En Gobernación, agregó, se está a favor del diálogo, la concertación, el acuerdo, la diversidad y el respeto.

ATENCIÓN A LAS CAUSAS QUE GENERAN LA VIOLENCIA

La secretaria de Gobernación aseguró que Atender las Causas que Generan la Violencia es la mejor manera de cambiar la realidad en las comunidades.

Por ello, la Secretaría de Gobernación coordina las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales, donde se lleva a cabo un trabajo articulado con los tres órdenes de gobierno para analizar la problemática de seguridad.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dijo, se realizan Ferias del Bienestar en coordinación con 53 dependencias, en beneficio de la población.

También se impulsa a la comunidad para conformar, junto con autoridades, Consejos de Paz y Justicia Cívica, en los que puedan encontrar soluciones.

Asimismo, refirió, con “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se fomenta la cultura de paz, e invita a la población a canjear sus armas de fuego por dinero en efectivo, de forma anónima y segura. A la fecha se han recibido 9 mil 120 artefactos.

Comentó que con el Tianguis del Bienestar se devuelve a la gente lo que por derecho le corresponde, mediante la entrega gratuita de artículos nuevos, de primera necesidad, que fueron incautados. Se ha beneficiado a más de 271 mil 720 personas de 25 municipios de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

“Podemos decir que, con Atención a las Causas, al momento hemos llegado a más de cinco millones de personas de 61 municipios de 12 entidades con acciones, programas y toda la oferta de servicios de los tres órdenes de gobierno”, dijo.