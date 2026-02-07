Por Agencias

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Un adulto mayor con discapacidad perdió la vida a consecuencia de un incendio registrado en su vivienda ubicada en la calle Gutiérrez número 1210, en la colonia Victoria de esta ciudad, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

La víctima fue identificada como Rubén René, de entre 75 y 80 años de edad, quien, de acuerdo con información confirmada por autoridades, presentaba movilidad limitada y permanecía en cama al momento del siniestro, lo que le impidió salir del inmueble cuando las llamas comenzaron a propagarse.

El incendio se extendió rápidamente y alcanzó la vivienda contigua marcada con el número 1224, propiedad de Ramón, de 70 años de edad, quien intentó ingresar al domicilio afectado para auxiliar a su vecino, sin lograrlo debido a la intensidad del fuego.

En el segundo inmueble se encontraban Lourdes, hija de Ramón, y un menor de siete meses de edad, quienes fueron auxiliados por un trabajador que transitaba por el lugar y logró ponerlos a salvo sin que presentaran lesiones, informaron las autoridades.

Se dio a conocer que en la vivienda donde ocurrió el fallecimiento también residen Rubén, de 54 años; su esposa Sandra María, de 52; Ruth, de 28, y su esposo Alberto, de 28 años, así como tres menores de 7, 2 y un año de edad, quienes no se encontraban en el domicilio al momento del incendio.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pinos, informó que de manera preliminar el siniestro habría sido provocado por un cortocircuito, agravado por las condiciones del inmueble. “La acumulación de materiales y las instalaciones eléctricas deficientes favorecieron que el fuego se propagara con mayor rapidez”, precisó el funcionario.

Durante las labores de control y remoción de escombros, personal de Protección Civil rescató con vida a una perrita que se encontraba entre los restos de una de las viviendas, la cual presentaba quemaduras visibles; el animal fue canalizado inicialmente a la Guardia Estatal y posteriormente a Bienestar Animal para recibir atención veterinaria.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al lugar para dar fe del fallecimiento y ordenar el traslado del cuerpo para los trámites legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para confirmar el origen del incendio. (Carlos Figueroa/La Jornada).