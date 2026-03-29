Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo de la autoridad competente autorización para ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde se aseguraron alrededor de dos millones 189 mil litros de hidrocarburo.

La carpeta de investigación fue iniciada, derivada de la recepción de un Informe Policial Homologado (IPH) suscrito por elementos de la Guardia Nacional (GN), por medio del cual notificaron a la Fiscalía Federal en Tamaulipas, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) que, en atención a una denuncia anónima, localizaron un predio en el que posiblemente resguardaban hidrocarburo de forma ilícita.

Por lo anterior, el fiscal federal inició la carpeta de investigación correspondiente, y solicitó autorización judicial para ejecutar la diligencia de cateo, en la que las autoridades aseguraron además del hidrocarburo mencionado, 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.

El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), el cual continúa con la investigación por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, para deslindar responsabilidades.

En el comunicado oficial número 165 la FGR explicó que en el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos de criminalística de campo, fotografía y química forense, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades estatales y personal especializado de Pemex.