Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de optimizar los recursos tecnológicos y potenciar el desarrollo profesional de la comunidad estudiantil, el Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE) participó en la firma de convenios de colaboración entre el sector empresarial e instituciones educativas, entre ellas el CBTIS 119, informó su director, Orlando Daniel Vázquez Berrones.

Señaló que el convenio con esta institución de nivel medio superior contempla, por parte del CETE, la prestación de servicios de alta especialización como el mantenimiento de equipo de cómputo y redes, telecomunicaciones, así como la masterización de audio y video, además de programas de capacitación en habilidades digitales para estudiantes y docentes.

Destacó la importancia de esta colaboración, al representar una alianza estratégica que permite fortalecer el Modelo Dual, facilitando que las y los estudiantes realicen prácticas profesionales y servicio social en entornos reales que fomenten su superación académica y profesional.

Subrayó el compromiso que la institución mantiene con la vanguardia educativa, alineado con las políticas que promueven el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.

Enfatizó que, con este tipo de vinculaciones académicas, se fortalece el sistema educativo y se reafirma el compromiso con la actualización tecnológica y la creación de mejores oportunidades para las y los jóvenes de Tamaulipas.