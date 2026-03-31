Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcadiz, negó categóricamente las acusaciones de corrupción que circularon en una carta anónima y aseguró que su gestión se ha caracterizado por implementar procedimientos transparentes que, reconoció, “tocan fibras” y pueden incomodar a quienes estaban acostumbrados a prácticas opacas.

Rebolledo explicó que desde su llegada a la dependencia se han puesto en marcha estrategias de buen gobierno para garantizar claridad en las verificaciones y trámites. “Hemos implementado mecanismos como credenciales infalsificables con código QR, cámaras de solapa en verificaciones y procesos digitales para permisos funerarios. Todo está diseñado para que no haya turbiedad en lo que hacemos”, señaló.

El funcionario destacó que la COEPRIS cuenta con casi 400 trabajadores distribuidos en 12 coordinaciones, con quienes mantiene contacto directo. “Me extraña que se refieran a una carta de trabajadores cuando no hay malestar interno. Estamos trabajando de manera muy clara y transparente”, aseguró.

Sobre las acusaciones, dijo que podrían provenir de manejos anteriores que se sienten afectados por los nuevos esquemas. “Cuando uno establece procedimientos de transparencia puede ocasionar asuntos que molesten a alguien. Pero lo niego categóricamente. Estamos abiertos a cualquier investigación”, subrayó.

Rebolledo Urcadiz insistió en que la COEPRIS se suma al trabajo de la nueva secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, con profesionalismo y apego a la transparencia. “Queremos acompañar su gestión con el mismo compromiso que ella nos ha pedido: honestidad y claridad en cada acción”.

Finalmente, aseguró que la institución está abierta al escrutinio de las autoridades y de la ciudadanía. “Los servidores públicos estamos sujetos a señalamientos, pero lo importante es que los procesos estén abiertos a revisión. En COEPRIS todo está transparente y claro”, concluyó.

De acuerdo con el documento aludido, los administradores de las oficinas de Tampico y Altamira, así como de sanidad internacional de Altamira, son obligados a entregar mensualmente 40 mil pesos al comisionado de COEPRIS Mario Rebolledo, entre otros actos ilegales.