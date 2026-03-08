Por Agencias

Ciudad de México.- Las recientes palabras de Charlyn Corral en la mañanera presidencial, donde dijo que las mexicanas «estamos hechas de otro calibre y somos imparables» cobraron vida este sábado, cuando la selección nacional femenil logró vencer 1-0 al poderoso representativo de Brasil, anfitrión de la próxima Copa del Mundo de 2027, en un duelo amistoso celebrado en el contexto del Día Internacional de la Mujer, en la que la selección tricolor salió previo al encuentro con una manta gigante que pedía «Respeto y libertad para todas».

Pese a la intensidad que las cariocas mostraron durante la mayor parte del encuentro efectuado en el estadio Ciudad de los Deportes, que recibió a poco más de 25 mil aficionados, las tricolores se llevaron el triunfo gracias a un gol de Greta Espinoza al minuto 76, y además extendieron a 13 su racha de partidos sin conocer la derrota.

Cobijadas por su público, que en ningún momento dejó de alentarlas, las mexicanas salieron al terreno de juego con mucho ímpetu, sin achicarse ante el representativo carioca, que mostró su fortaleza desde los primeros minutos del partido.

Precisamente esa agresividad de las brasileñas, comandadas por Arthur Ribas, le brindó a las tricolores una oportunidad inmejorable de ponerse adelante en el marcador, cuando al minuto 6 la árbitra canadiense Carly Shaw-maclaren marcó un penal a su favor por una falta sobre Jacqueline Ovalle.

La encargada de cobrar desde los once pasos fue la experimentada Rebeca Bernal; sin embargo, a su disparo le faltó potencia y logró ser atajado por la portera Letícia Izidoro.

La falla no desanimó a las dirigidas por el español Pedro López, que, aunque en varias aproximaciones carecieron de contundencia en el último toque, fueron capaces de contener los múltiples embates de la «Verdeamarela».

La portera tricolor, Esthefanny Barreras, se vistió de heroína en más de una ocasión al mantener intacto su arco ante los constantes disparos de las delanteras brasileñas, que no pudieron vencerla antes de irse al descanso.

En el segundo tiempo, las mexicanas mostraron mayor intensidad y acecharon el arco de Letícia en más de una ocasión, pero tampoco pudieron invadirlo.

Tras su emotivo discurso en la conferencia con la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, Corral saltó al cancha en la recta final del encuentro, lo cual provocó una gran ovación por parte de los aficionados tricolores, que volvieron a gritar de emoción al minuto 76, cuando tras un saque de esquina, Espinoza superó por lo alto a las zagueras brasileñas para conectar el balón con un potente cabezazo y poner el 1-0 en la pizarra.

Aunque ambos equipos siguieron generando peligro, el marcador no se movió más y las tricolores sellaron el valioso triunfo, con lo que dejaron en claro que marchan con paso firme en su camino por el boleto al próximo Mundial de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Karla Torrijos/La Jornada).