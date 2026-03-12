Por Redacción

Hidalgo, Tamaulipas.- Con una moderna plazoleta, el Gobierno del Estado, liderado por Américo Villarreal Anaya, embellece la monumental escultura de la Virgen de El Chorrito, ubicada en el municipio de Hidalgo.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que actualmente se desarrolla la primera etapa del proyecto con una inversión de 11.5 millones de pesos, obra que permitirá realzar este emblemático monumento religioso, el cual se proyecta como la escultura de la Virgen más alta de Latinoamérica.

“Llevamos un avance importante en esta obra; actualmente trabajamos en los acabados de muretes y andadores, además de las labores de jardinería que darán una nueva imagen al entorno del monumento”, señaló el titular de la dependencia.

Explicó que la plazoleta contempla áreas de descanso, andadores peatonales y espacios de convivencia, diseñados para ofrecer a visitantes y familias un lugar más accesible y agradable que permita disfrutar del paisaje natural que caracteriza a este sitio.

Cepeda Anaya subrayó que, con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas impulsa el desarrollo turístico y religioso de la región, consolidando a El Chorrito como uno de los destinos más representativos del norte de la entidad.

Indicó que la obra no solo embellece el monumento, también atrae a más visitantes nacionales y extranjeros, generando mayor actividad económica para los pobladores de este lugar.