Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, reconoció que la dependencia enfrenta una situación delicada derivada de la administración anterior, con miles de expedientes pendientes y laudos millonarios que afectan directamente a médicos y trabajadores del sector.

En entrevista, la funcionaria confirmó que actualmente existen 3,178 expedientes en revisión y un monto de 369 millones 895 mil 979 pesos en laudos, además de 53 casos donde no hubo condena. “Sé que es una de las cuestiones más delicadas. El gobernador nos dio la indicación puntual de manejar todo con total transparencia y honestidad; cero corrupción, y de eso pueden estar seguros”, afirmó.

Hernández Campos reconoció que hay médicos que reclaman su restitución y otros a quienes se les adeudan hasta 40 quincenas, por lo que pidió paciencia mientras se revisan los casos junto con el área jurídica.

“Por lo pronto que tengan un poco más de paciencia, sé que esto es difícil, pero vamos a estar trabajando muy duro al respecto”, prometió.

La funcionaria aseguró que su oficina tendrá puertas abiertas para atender a los afectados y que ya sostuvo reuniones con el área jurídica para dar seguimiento puntual. “Quien tenga que rendir cuentas lo hará en su momento. Yo me voy a enfocar en el presente y en el futuro, porque urge mucho trabajo y compromiso”, subrayó.

Respecto a las investigaciones contra ex funcionarios, señaló que el tema ya está en manos de las autoridades correspondientes y que su prioridad será atender las necesidades actuales del sistema de salud. “No se solapa a nadie, quien tenga que dar cuentas las va a rendir”, enfatizó.

Finalmente, Hernández Campos reiteró que trabajará con transparencia y honestidad, buscando dar soluciones oportunas a los trabajadores y garantizar que el sistema de salud recupere credibilidad. “Pueden estar seguros que daré lo mejor de mí para todas y todos los tamaulipecos”, concluyó.