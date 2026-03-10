Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer la participación de la casa de estudios en la Copa FutBotMX, una de las iniciativas nacionales más relevantes orientadas a impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología entre las nuevas generaciones.

Al referirse a este proyecto, el rector subrayó que la incorporación de la UAT se inscribe dentro de las estrategias de vinculación institucional con los programas promovidos por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y en las acciones que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientadas a consolidar la educación, la innovación y el desarrollo del talento como pilares del progreso nacional y regional.

En ese sentido, destacó que la UAT participa como sede regional en la iniciativa nacional Copa FutBotMX, impulsada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), dentro de los ejes de acción del programa “Mundial Social México 2026”, que buscan un impacto social duradero.

Indicó que la colaboración de la UAT busca acercar a las nuevas generaciones al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico mediante acciones de divulgación, formación y participación estudiantil en proyectos de innovación.

Como parte de este ejercicio, mencionó que, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, se han puesto en marcha las Jornadas de Ciencia y Tecnología UAT, iniciando en la Escuela Preparatoria No. 3 de esta casa de estudios, donde se desarrollan talleres dinámicos y experiencias formativas orientadas a despertar el interés de las y los jóvenes por la ciencia y la tecnología.

Concluyó que estas acciones se realizan en coordinación con la Facultad de Ingeniería y Ciencias, la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, y la Facultad de Comercio y Administración Victoria, integrando actividades que vinculan la robótica con el deporte, promoviendo la creatividad, la innovación y el fortalecimiento del pensamiento científico entre la comunidad estudiantil.