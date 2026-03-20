Por Redacción

Ciudad de México, México.- La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y representa un desafío importante, especialmente cuando las y los pacientes no responden al tratamiento farmacológico. En estos casos, la cirugía se ha consolidado como una alternativa eficaz para reducir las crisis y mejorar la calidad de vida.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) “Manuel Velasco Suárez” ha destacado en este campo, como lo demuestra el estudio “Análisis retrospectivo de costo-efectividad en pacientes con epilepsia fármaco-resistente operados en el instituto del 2023 al 2024”, realizado por el especialista en Neurología, Carlos Eduardo Diéguez Campa.

El análisis incluyó a 36 pacientes mayores de 18 años con epilepsia fármaco-resistente, evaluando la efectividad clínica y los costos de la cirugía frente al tratamiento médico. Tras la intervención, el 25 por ciento de las y los pacientes alcanzó la libertad de crisis, mientras que el 75 por ciento restante redujo significativamente la frecuencia de episodios, pasando de hasta 30 al mes a un promedio de dos.

Se observó además una disminución notable en la atención de urgencias: de estancias promedio de cuatro a cinco días antes de la cirugía, a menos de un día después de la intervención. Este cambio contribuye a una mejor calidad de vida y a la eficiencia del sistema de salud.

El especialista enfatizó que, aunque la epilepsia es tratable, persisten brechas importantes en el acceso al diagnóstico y tratamiento. En México, sólo alrededor del 40 por ciento de las personas con epilepsia recibe atención adecuada, lo que limita el control de la enfermedad y aumenta el riesgo de complicaciones.

Finalmente, subrayó que garantizar el acceso oportuno a diagnóstico, medicamentos y tratamientos especializados como la cirugía no solo mejora la calidad de vida de las personas con epilepsia, sino que también fortalece el sistema de salud al promover intervenciones con beneficios sostenibles para la sociedad.