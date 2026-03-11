Por Redacción

Ciudad de México, México.- El judo mexicano inició oficialmente su ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, un extenso camino que se definirá por clasificación vía ranking mundial y en el que contará con el apoyo y respaldo del Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Tras la memorable medalla olímpica de plata que obtuvo Prisca Awiti Alcaraz en París 2024, la primera de la historia para nuestro país en el magno evento, el judo nacional ganó adeptos no solo en México, sino en el panorama mundial.

Para este nuevo proceso clasificatorio olímpico, las y los judocas nacionales ya afrontaron su primer reto y sumaron sus primeros puntos en el Grand Prix Upper, torneo realizado en Austria y que forma parte del Tour Mundial de la Federación Internacional de Judo (IJF, por sus siglas en inglés).

México fue representado en Europa por la vigente subcampeona panamericana y olímpica en París 2024, Paulina Martínez, así como José Quintá, Robin Jara y Samuel Ayala, mientras que Awiti Alcaraz hará su ansiado debut de la temporada en las siguientes semanas.

Para este 2026, primer año del nuevo ciclo, el gran reto y objetivo son los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, primer gran reto dentro del ciclo olímpico; además nuestra selección también competirá en otros 11 torneos de primer nivel y tendrá dos importantes campamentos fuera de territorio nacional.

Esta planeación de trabajo tiene soporte en el destacado 2025 que protagonizó el judo mexicano en diversas justas de primer nivel internacional: 31 medallas (10 oros, 5 platas y 16 bronces) en la Copa Centroamericana y Copa Panamericana; 8 medallas (2 oros, 2 platas y 4 bronces) en el Abierto Panamericano; 4 medallas (1 plata y 3 bronces) en los Juegos Panamericanos Junior Asunción, entre otras.

Además, tal como ha sucedido en años recientes, la selección mexicana de judo seguirá teniendo sus concentraciones en Villas Tlalpan CONADE, complejo que ha sido casa de las y los mejores exponentes del país y donde se cuenta con las herramientas necesarias para el correcto desarrollo de esta disciplina.