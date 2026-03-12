Por Redacción

Soto la Marina, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación municipal de Soto la Marina liberó a cinco personas de origen extranjero que se encontraban privadas de la libertad, de las cuales, dos son mujeres y tres del sexo masculino.

Tras identificarse, se determinó que una de las féminas es de nacionalidad mexicana, mientras que el resto provenían de Ecuador y El Salvador.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informa la detención de dos hombres, un mexicano y otro de nacionalidad venezolana por su presunta relación con este hecho delictivo.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).