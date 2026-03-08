Por Redacción

Ciudad de México.- Derivado de trabajos de inteligencia para debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, en dos acciones en el estado de Guerrero, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron un laboratorio clandestino, aseguraron material ilícito y localizaron más de 2,000 dosis de droga.

En una primera acción, en la localidad La Cuadrilla, municipio de Técpan de Galeana, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 300 kilos de droga sintética, 150 kilos de la misma sustancia en proceso de secado, 24,000 litros de precursores químicos y alrededor de 20,000 kilos de sustancias químicas sólidas.

En el sitio también se aseguraron centrifugadoras, quemadores, tanques de gas, 50 tinas con capacidad de 200 litros, dos plantas de luz, ventiladores, mezcladoras, bombas de agua y diversas herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos. Todo el material fue inhabilitado para evitar su reutilización. La afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a aproximadamente 309 millones de pesos.

En una segunda acción, durante patrullajes de vigilancia y disuasión en las inmediaciones del poblado Llanos de la Puerta, municipio de Petatlán, personal naval aseguró dos bolsas de plástico que contenían 1,300 dosis de marihuana, 700 dosis de cocaína y 20 dosis de metanfetamina.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles, proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch en una versión oficial.