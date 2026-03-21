Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El responsable de la Policía Cibernética de la Guardia Estatal, Luis Marín, advirtió que el desconocimiento de la ciudadanía sigue siendo la raíz de muchas incidencias de acoso y manipulación digital, por lo que es urgente fortalecer la capacitación en el uso seguro de las redes sociales.

Marín explicó que los tres pilares para prevenir riesgos en línea son seguridad, privacidad y confianza, y subrayó la importancia de elevar la configuración de privacidad en plataformas digitales, evitar participar en grupos que generan violencia o chismes -como los llamados “grupos de quemados”- y activar la verificación en dos pasos.

También recomendó abstenerse de compartir información personal y ejercer una política de “confianza cero”, es decir, no creer todo lo que circula en redes sociales. “Los delincuentes cibernéticos utilizan la ingeniería social, el arte del engaño y la manipulación, para enganchar a las personas ofreciéndoles lo que buscan”, señaló.

El funcionario alertó sobre tácticas de pánico que suelen emplearse, como amenazas de bloqueo de cuentas bancarias, y reiteró que la mejor defensa es la prevención y el análisis crítico de la información.

“Capacitar más a la ciudadanía es fundamental. La gente debe entender que la seguridad digital empieza en cada uno de nosotros”, concluyó.