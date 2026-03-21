Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, Sergio Bernal Rojas, llamó a la prudencia y paciencia en torno al “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Subrayó que corresponde al Congreso de la Unión procesar la iniciativa con detalle, garantizando que no se afecte la calidad de los procesos electorales.

Bernal reconoció que la propuesta representaría una carga de trabajo adicional para el INE, pero aseguró que la autoridad electoral está lista para proporcionar toda la información necesaria y acompañar el debate legislativo. “No hay que adelantarse, las fuerzas políticas deberán manifestarse y nosotros, como órgano autónomo, daremos los elementos para que se tomen las mejores decisiones”, señaló.

La iniciativa prevé que en un mismo día se organicen elecciones con entre 43 mil y 70 mil candidaturas para disputar alrededor de 13 mil 220 cargos, incluyendo gubernaturas, congresos federal y locales, así como cabildos municipales.

El funcionario enfatizó que el INE tiene experiencia en elecciones concurrentes desde 2014 y capacidad para enfrentar el reto, descartando un colapso institucional. “Se requiere un análisis meticuloso en ambas cámaras, avanzar sin prisa pero sin pausa”, dijo.

Finalmente, destacó que el Senado invitó a las consejerías del INE a participar en las comisiones que revisarán la iniciativa, reiterando que el organismo siempre ha estado dispuesto a aportar información y elementos técnicos para fortalecer la democracia.