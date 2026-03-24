Por Agencias

Ciudad de México.- En el acuerdo firmado por los líderes de los partidos de la coalición se respaldó al cien por ciento la propuesta presidencial con el plan B, pero quizás “en el camino el PT cambió de opinión y lo tiene que explicar”, manifestó este lunes el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Luego de que en el Senado se atoró la aprobación de la iniciativa en comisiones, por el rechazo del PT a la promoción del Ejecutivo en una eventual consulta de revocación de mandato, el legislador incluso planteó que ese partido “tiene que fijar su posición frente al país, a la República y al movimiento. Y lo que defina, lo voy a respetar”.

En entrevista este lunes, en el contexto de la sesión ordinaria, consideró que “sí se puede, política y legislativamente” encorchetar -como estaba originalmente en el pacto del domingo 15 de marzo- la promoción de la consulta por parte de la Presidenta, pero acotó que es un trabajo que le corresponde a las comisiones del Senado.

A pregunta expresa, respecto de si dejar en reserva el tema de la revocación y avanzar en el resto de la iniciativa, para destrabar el dictamen en el Senado, respondió:

“No lo sé si eso destrabaría. No quiero adelantarme, porque es muy sensible siempre involucrarse en el trabajo de otra Cámara. A mí no me gusta que se involucre en el trabajo de esta Cámara (de Diputados) y por tanto soy congruente”.

Sí confió, no obstante, que “la habilidad de Ignacio Mier (coordinador de Morena en el Senado) se imponga en la negociación política interna, en el movimiento y en la coalición, para que pueda prosperar el plan B que presentó la presidenta, Claudia Sheinbaum”.

Informó que todavía hoy los tres partidos de la coalición, Morena, PT y PVEM, mantienen negociaciones y planteó que la cúpula petista tiene las próximas horas para entrar a “una reflexión profunda” en el sentido de su voto.

¿Usted ve riesgos como los que tuvo la reforma electoral, que no se aprobó? –se le preguntó.

-No, no lo puedo señalar porque voy a esperar los resultados del Senado. No me gusta adelantar vísperas. Y el PT ha asumido su posición pública. Todos la conocemos. Yo respeto sus expresiones, aunque difiero de ellas.

¿El PT no está respetando ese compromiso que se anunció de apoyar el plan B? -se le insistió.

-Bueno, yo estuve en esa reunión el domingo y lo que yo observé es que las expresiones eran de estar en favor al cien por ciento con la propuesta de la Presidenta. Luego en el camino quizás cambiaron de opinión y es un asunto que ellos tienen que explicar.

Monreal Ávila insistió que, si bien es difícil que se recomponga la relación con los partidos aliados de Morena, en especial el PT, lo que conviene al país es “que la alianza, la coalición se mantenga”.

También resaltó que no descalificará al PT por sus posturas y sus dirigentes y legisladores “tendrán que asumir su propia responsabilidad. Ya están bastante grandecitos para poder asumir seriamente”.

-¿Qué le dice a los duros de Morena que sí han recurrido la descalificación y los adjetivos?

-Que los respeto, como respeto al PT, a todos los grupos y expresiones. Y que el PT tendrá que reflexionar en torno a este respaldo al plan B de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. (Enrique Méndez y Néstor Jiménez/La Jornada).