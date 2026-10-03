Por Agencias

Ciudad de México.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró al Cártel de Sinaloa mil 300 kilos de metanfetamina durante un operativo en Culiacán.

La institución castrense señaló que el cargamento pertenecía a la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, y la afectación económica a la organización delictiva se estima en más de 350 millones de pesos.

“Derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Defensa, el pasado jueves, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, aseguraron en la localidad Carboneras, municipio de Culiacán, mil 320 kilogramos de metanfetamina y un vehículo”.

Esta acción debilita significativamente las capacidades operativas y logísticas de la organización delictiva, señaló la Defensa. (Gustavo Castillo García/La Jornada).