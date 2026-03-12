Por Agencias

Ciudad de México.- Por vez primera desde la llegada de la alianza Morena-PT-PVEM a la Presidencia de la República, los aliados del partido guinda rechazaron una propuesta de enmienda constitucional, al concretar su negativa a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pese a ello, los morenistas adelantaron que este es un “desacuerdo momentáneo” y que en breve comenzarán a construir el llamado “Plan B”.

Después de una sesión que duró poco más de dos horas, y en la que únicamente participaron los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, en el marco de un acuerdo previo para evitar mayor crispación en el debate, la iniciativa de la mandataria fue rechazada al no obtener mayoría calificada.

La propuesta del Ejecutivo registró 259 votos en favor -con casi todos los sufragios de Morena y una parte de los del Verde-, por 234 en contra -de PT, el resto del PVEM, PRI, PAN y MC-. Se registró una abstención, del pevemista Raúl Bolaños Cacho, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara.

De Morena se registraron tres votos en contra, de Giselle Arellano, Santy Montemayor y Alejandra Chedraui Peralta. Como hizo durante la discusión de la reforma en materia judicial, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero estuvo presente en la sesión, pero no votó. Asimismo, faltaron a la sesión dos morenistas: Jesús Jiménez e Iván Peña Vidal.

El PVEM votó dividido. Los legisladores que compitieron bajo las siglas de Morena en la elección de 2024, pero se incorporaron a las filas de Verde en la cámara, respaldaron el dictamen: José Braña Mojica, Manuel Cota, Iván Marín, Mario López, Anabel Acosta, José Guzmán, Alejandro Pérez Cuéllar, Denisse Guzmán, Marcela Silva y Blanca Hernández.

Como había anticipado la bancada del PT, de sus 49 integrantes, 47 rechazaron la iniciativa en bloque. Roberto Corral Ordóñez, sin embargo, votó en favor, y José Alejandro Aguilar López no asistió a la sesión.

Al no alcanzar las dos terceras partes de los votos de los diputados, el dictamen se desechó y ya no pasó a la etapa de la discusión en lo particular, donde ya se habían inscrito múltiples reservas.

Tras cantarse el resultado de la votación, la bancada guinda comenzó a corear “Plan B-Plan B” y “Es un honor estar con Claudia hoy”. Al abrir los posicionamientos de cada grupo parlamentario, la coordinadora de la bancada de MC, Ivonne Ortega, señaló que aunque el país sí necesita una reforma electoral, la enviada por la jefa del Ejecutivo no era la indicada, pues no fortalecía garantías básicas del proceso democrático, entre ellas las de la equidad, la competencia justa, la legalidad y la certidumbre de los resultados.

El dictamen de la reforma de Sheinbaum, consideró, “altera gravemente las reglas del juego democrático. Desde su origen como una iniciativa planteada en el poder, se notaba el tufo antidemocrático”.

Luego de detallar los puntos de la propuesta de la reforma electoral que lanzó MC -“para tener más democracia y menos gastos”- y compararlos con la iniciativa de la mandataria, Ortega confirmó el voto en contra del dictamen, “porque esta reforma no debe ni puede construirse desde el poder, debe ser desde la pluralidad”.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, subió a tribuna acompañado de toda su bancada, con carteles de rechazo a la propuesta de Sheinbaum, y reiteró que votarían en contra por ser “producto de una visión unilateral, autoritaria, que no se consultó”.

De igual forma, afirmó que la iniciativa “distorsiona la voluntad popular y vulnera el derecho a la autodeterminación de los partidos políticos”, además de buscar un “sistema electoral para asegurar la permanencia en el poder del partido oficial. Lo que pretende la iniciativa que rechazamos es implantar para México un partido único”.

En el mismo tono, alertó que la enmienda es “la consagración del autoritarismo con ropaje electoral”, pues convierte el sistema de representación proporcional “en una medida para compensar al partido oficial de las derrotas que puedan tener en distritos electorales. Es una vacuna del régimen contra la debacle que ya ven venir”.

Moreira, quien reconoció “con afecto y respeto” a las bancadas del PT y PVEM -que se opusieron a la enmienda-, añadió que la iniciativa de Sheinbaum “fue diseñada para atacar a la oposición y destruir a la democracia”, además de no contener disposiciones para frenar la entrada de dinero del crimen organizado en los comicios.

El coordinador de la bancada petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, puso de relieve el apego de su partido a la cuarta transformación, pero subrayó que está “en contra de que se instale un partido único, hegemónico. Sostenemos que esta ruta que se plantea ahora, no es la que nos lleva a tener más democracia”.

En ese tono, añadió: “No tenemos duda de que nuestra posición es la correcta y el tiempo nos dará la razón”. Durante los gobiernos de la coalición de mayoría, recalcó, “el PT no ha fallado ninguna (reforma), por eso no acompañar esta iniciativa. Para nosotros es un suceso, no es todo el proceso”.

Flores Sandoval recordó la importancia que tuvieron las reformas electorales de 1976 y 1996, entre otras, porque de ellas “salió más pluralidad, se hizo con todos los actores políticos y el Estado sólo fue el árbitro”.

Asimismo, cuestionó que en la propuesta de Sheinbaum se ponían en riesgo elementos como la paridad de género y las acciones afirmativas, además de que implica el riesgo de que en las elecciones de diputados plurinominales por circunscripción sólo se vieran representadas las entidades federativas con mayor población.

En tanto, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, puntualizó que este tipo de cambios constitucionales “deben hacerse por consenso, para que los resultados no carezcan de legitimidad”.

Aclaró que en el Verde “estamos en favor de que los procesos electorales sean menos costosos; coincidimos en la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, pero este financiamiento debe realizarse de manera igualitaria, tanto en recursos económicos como en acceso a tiempos de radio y televisión, de tal forma que todas las fuerzas políticas inicien con las mismas condiciones de competencia”.

Además, coincidió en señalar las dificultades que planteaba en la reforma las votaciones de las listas por circunscripción, ya que las entidades más pobladas podrían obtener más representantes en comparación con las menos pobladas, y los candidatos tendrán que recorrer una gran extensión territorial en muy poco tiempo.

“Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Verde no acompañará este dictamen a discusión y el voto será en contra. Como todo en la vida, puede haber diferencias, pero en nuestro partido entendemos que éstas se dirimen y se sigue adelante. Vamos a seguir apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el final”, dijo.

VAMOS POR EL PLAN B: MORENA

El coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, lamentó el intento de aprobar una reforma electoral “sin diálogo con todas las fuerzas políticas, porque se decidió ignorar todas las propuestas que no fueran del gobierno. Claro que hay que cambiar reglas electorales, pero a favor de la gente, no del poder”.

Como ha hecho su partido desde hace varias semanas, expuso que en la iniciativa no se mencionaban sanciones para quienes permitieran la entrada de fondos del crimen organizado, y puntualizó que en las votaciones por listas de circunscripción “se volverían dominantes los estados grandotes”, con mayor población, en demérito de entidades con menor cantidad de habitantes.

Tras rechazar la posibilidad de que Morena presente un “Plan B”, Lixa enderezó su discurso contra la Presidenta: “rompa el pacto, ponga punto final a la complacencia criminal, a la narcopolítica. Punto final al dinero sucio en las campañas. Rompa el pacto, porque mientras gobiernen las balas y las drogas, no habrá democracia, país ni futuro”.

En el cierre de la sesión, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la reforma y la presidenta Sheinbaum, ante los ataques del panismo.

En contraste con el pasado, expuso, el país tiene “dignidad y a una gran presidenta de la República, la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Agradezco que estemos ahora en tono brusco y cada uno debe de asumir su responsabilidad, pero debo advertir que, aunque somos mayoría y estamos en el gobierno, no podemos dejar pasar mentiras, falsedades y menos insultos o descalificaciones a la primera mujer presidenta en la historia de México.

“No es correcto. Y la convicción me llama a dar respuestas categóricas a tanta mentira. No lo puedo admitir, no lo puedo aceptar”.

Monreal señaló que la iniciativa buscaba el “perfeccionamiento del sistema electoral mexicano” y atendía la “exigencia que escuchó la Presidenta de elecciones más limpias, menos costosas, más cercanas al pueblo”.

Ante la evidencia de que la enmienda no sería aprobada, dijo: “Sabemos que el resultado final de la votación puede no coincidir con nuestras aspiraciones, pero también sabemos que la titular del Ejecutivo cumple su palabra con el pueblo, con la historia, y en la vida pública la coherencia entre palabra y acción es el fundamento de la autoridad moral. Por eso hemos decidido acompañar la iniciativa, no desde la confrontación ni la ruptura”.

El zacatecano puntualizó: “A nuestros aliados, que hoy pueden caminar por veredas distintas, les expresamos nuestro respeto. Las coyunturas legislativas pasan, porque los procesos políticos permanecen, el proceso de esta transformación que vive México es más profundo que cualquier desacuerdo momentáneo”.

Añadió: “Este desencuentro que se avizora lo respetamos. Espero mañana podamos coincidir y construir mayorías calificadas e ir a elecciones juntos. Pero aprovecho el momento para destacar que este Congreso ha tenido más votaciones unánimes de un gran consenso y me quedo con ello”.

En ese marco, Monreal Ávila adelantó: “Les anunciamos que una vez que se vote y se rechace la iniciativa, comenzaremos a construir el Plan B. ¡No desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar!”

Monreal anunció un compromiso de los diputados de Morena.

Adelantó: “Recorreremos distrito nacional, distrito electoral por distrito, y explicaremos el contenido de esta reforma.

“Escucharemos a la ciudadanía y lucharemos para que las reformas se conviertan en derecho positivo pronto, a pesar del rechazo temporal de este día. Nos asiste la razón histórica, moral y política”, manifestó. (Fernando Camacho y Enrique Méndez/La Jornada).