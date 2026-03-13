Por Agencias

Ciudad de México.- Ayer quedó muy claro, no podemos perder de vista quienes votaron en contra de la reforma electoral: PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y algunos del Partido del Trabajo y Partido Verde, y eso lo vio la gente”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “No hay que traicionar al pueblo”, resaltó.

A pregunta expresa señaló que no se trata de castigar o de aplicar purgas a quienes no están de acuerdo, “hay libertad, pero 99 por ciento de legisladores de Morena votaron a favor” y también diputados petistas y del Verde.

Subrayó que no haberse aprobado la reforma “no es una derrota, yo estoy muy satisfecha. Todo lo contrario, la gente sabe que uno no está dispuesto a negociar todo; no promovemos privilegios. En este caso no mentí, nunca robo y no traiciono, no se nos olvida cuál es el objetivo de la transformación”.

Al mencionarle nombres de legisladores morenistas -Giselle Arellano, Santy Montemayor, Alejandra Chedraui Peralta- que votaron en contra de la reforma electoral; que Olga Sánchez Cordero se abstuvo y otros no asistieron a la sesión, afirmó que “la gente va a tomar su opinión. Es decir, los diputados son libres, aquí nadie pide que lo que dice la presidenta se repita. Se hacen las cosas por convicción.

“Quien no votó, pues no tiene esa convicción. En todo caso, Morena tomará sus decisiones hacia adelante”.

Pero no se nos olvide, sostuvo, “que nosotros no llegamos aquí impuestos por nadie, sino por el pueblo. Toda mi vida he luchado por la democracia, en contra del régimen de corrupción y privilegios; por los derechos del pueblo de México, por las libertades, por la justicia social. Yo no puedo traicionarme a mí misma y no puedo traicionar el origen del movimiento del que venimos”.

Entonces, añadió, los diputados de Morena que “no votaron, no tienen esas convicciones, tienen otras… No hay que traicionar al pueblo”.

Resaltó que en su gran mayoría, Morena votó a favor “por convicción y qué bueno, eso lo ve la gente. Es mejor eso a desdibujarte… de qué sirve hacerte guacha guacha, o sea ni pa´ aquí, ni pa´cá, te deslavas. Que decida la gente”.

Nosotros, dijo, “ya sabíamos desde antes que no iban a votar” la reforma, pero yo me comprometí en enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente y primero, yo cumplí; segundo, es muy importante ver quién votó” por poner fin a los privilegios, dar fin a “enormes lujos”.

La austeridad republicana “tiene que ver con eso: con que se utilicen los recursos públicos indispensables para la función pública y que la mayor parte se vaya a la gente, en programas de bienestar, en escuelas, en hospitales, en centros de salud, en bacheo, en agua potable”.

Hay quienes “no quieren disminuir esos privilegios. Los únicos que votaron ayer por la propuesta de disminuir los montos del INE de los partidos políticos, fue Morena, 12 diputados del Verde y un diputado del PT. Los demás no, empezando por el PRI, por el PAN, por Movimiento Ciudadano y por algunos otros legisladores del Verde y del PT”.

Insistió que al pueblo le parece excesivo que los consejeros del INE “sigan ganando más que la presidenta; que se repitan funciones en los Oples o institutos electorales locales con el INE y que se destinen muchos recursos para grandes salarios, mientras hay muchas necesidades en los municipios, de agua, de bacheo, de drenaje”.

¿Qué caso tiene que el recurso público “se utilice para grandes salarios, para camionetas, para comidas?”, como ocurría en el Poder Judicial.

La mandataria dijo que anoche, en la reunión que tuvo con los partidos aliados en Palacio Nacional “les dije: No se nos olvide por qué estamos aquí, por qué ustedes son diputados, senadores, por qué soy presidenta. Representamos un movimiento, una forma de hacer política y un proyecto de transformación. Y la propuesta tiene que ver con disminuir los privilegios”.

Compartió que también les planteó la propuesta del Plan B. “Ya depende de ustedes. No me quedé ahí (en la reunión), pero les quería decir personalmente la propuesta para que sigamos trabajando en disminuir los privilegios”.

-¿No reclamaron nada?

“No, esencialmente yo les hice el planteamiento”. (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia/La Jornada).