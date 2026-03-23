Por Redacción

Ciudad de México, México.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 23 al 29 de marzo, se realiza a nivel nacional el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad derecho que consagra el artículo 4° de la Constitución mexicana y otorga 3 mil 300 pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.

“Con ellos todo, sin ellos nada. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Pensión para Personas con Discapacidad continúa y se fortalece con el Programa Salud Casa por Casa que da seguimiento a la salud de los derechohabientes con visitas médicas domiciliarias y gratuitas”, puntualizó la secretaria.

Montiel Reyes señaló que los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas en todo el país. La ubicación de los módulos se puede consultar en la página de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar.

Abundó que en 24 entidades del país la Pensión para Personas con Discapacidad es universal de cero a 64 años gracias al convenio que firmaron la Federación y los gobiernos de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como en todos los pueblos y comunidades indígenas del país.

En los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el registro a la pensión es de 0 a 29 años. Los requisitos para el registro son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

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