Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que con motivo de las vacaciones de Semana Santa se intensificaron los trabajos del MegaBachetón 2026 en la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

El objetivo es garantizar que las carreteras se encuentren en óptimas condiciones para mantener la fluidez de la circulación, prevenir accidentes y proteger la integridad de quienes salen de viaje.

Para el Gobierno de México el mantenimiento de las carreteras es una prioridad, por ello, se llevan a cabo obras de conservación rutinaria, rehabilitación de tramos y puentes, así como acciones de mejora continua.

Cabe destacar que este año se rehabilitarán 18 mil kilómetros de la Red Carretera Federal y se dará mantenimiento rutinario a los más de 43 mil kilómetros que la componen.

Además, se reforzará la señalización para que los conductores conozcan las restricciones, los límites de velocidad, el destino al que se dirigen, los posibles peligros en el camino y la información sobre servicios.

La dependencia que encabeza Jesús Esteva Medina impulsa de manera permanente campañas de concientización para proteger la integridad de las familias que salen de viaje.

En este sentido y para tener un trayecto más seguro en estas vacaciones de Semana Santa, la SICT emite las siguientes recomendaciones:

Manejar con precaución

Respetar los límites de velocidad

Utilizar el cinturón de seguridad

Evitar el uso de teléfonos celulares

No consumir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas.

Respetar las señales de tránsito

Verificar el estado correcto de los vehículos

En caso de un incidente notificar a las autoridades, llamar a la aseguradora y seguir sus indicaciones, además de priorizar el bienestar de las personas involucradas.

Es importante brindar toda la información a los servicios de emergencia, para que las personas lesionadas reciban ayuda lo antes posible.

Los números para llamar en caso de un accidente vial son:

911 Emergencias

074 CAPUFE

088 Guardia Nacional

078 Ángeles Verdes