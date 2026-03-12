Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el próximo lunes 16 de marzo enviará el Plan B de la iniciativa de Reforma electoral que consiste en disminuir los privilegios en Congresos locales y en municipios, al destinar un tope máximo de los recursos que se les destinan, así como fortalecer la consulta popular.

“Esencialmente, Plan B: disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular. Nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio: a nosotros no se nos olvida de dónde vinimos. Pero, además, si algo ha demostrado la Cuarta Transformación es que la honestidad da resultados, que la austeridad republicana da resultados, que acabar con los privilegios da resultados. Entonces, vamos a avanzar, vamos a avanzar todos los partidos (…) Entonces, no se nos olvide cuál es el objetivo de la Transformación: erradicar el régimen de corrupción y privilegios. Y vamos avanzando. Hemos avanzado mucho y todavía nos falta”, aseguró en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Este cambio, detalló la Jefa del Ejecutivo Federal, generaría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos (mdp) que se destinará directamente a los estados y municipios.

La primera mandataria expuso casos como el del Congreso de Baja California con un costo por legislador de 34.8 mdp; de Colima, de 5.1 mdp por legislador o de Morelos, de 31.8 mdp por legislador. Por ello se propone un tope máximo al presupuesto que se destinado a los Congresos locales. En el caso de las regidurías, expuso que hay municipios como Monterrey con 28 regidores o Puebla con 23.

Además, detalló que al enviar la primera iniciativa de la Reforma Electoral cumplió con el compromiso que hizo con las mexicanas y mexicanos, ya que durante años el objetivo fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios, en este caso de los partidos políticos y de las instituciones electorales, porque al pueblo de México le parece excesiva la cantidad de recursos públicos que se le destinan a los partidos políticos, en un país de grandes necesidades.

“Cumplí con la gente y eso para mí es de principios. Yo me comprometí a que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente y yo cumplí primero, y segundo, pues es muy importante ver quién votó porque disminuyan los privilegios”, agregó.