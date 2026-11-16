Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que viaja rumbo a Shenzhen, China, donde participará en la cumbre de los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo publicó un video en el que detalla que estará primero en una reunión con empresarios de las naciones miembros de ese foro multilateral y también participará en un encuentro de gabinetes.

Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros. Además, participaré en la conferencia de prensa matutina para informar avances de este encuentro internacional.

Dijo que un día después se sumará a la cumbre de los jefes de Estado de la APEC.

En el video, realizado desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de su abordaje ya que viajó en aerolínea comercial, la mandataria señaló que se conectará a las mañaneras desde China para dar detalles del viaje de trabajo.

La APEC se fundó en 1989 y México es uno de los tres países de América Latina miembros. Su propósito principal es impulsar el crecimiento económico, la cooperación técnica y la liberalización del comercio y las inversiones entre las economías de la región del Pacífico. (Agencias).