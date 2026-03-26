Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria general del sindicato de la maquiladora Kemet, Dolores Zúñiga Vázquez, informó que este año corresponde la revisión completa del contrato colectivo de trabajo, en la cual se negocia un incremento salarial del 7%, además de mejoras en prestaciones como vales de despensa, transporte, lentes, batas y apoyos por defunción.

Aunque reconoció que el porcentaje es bajo, Zúñiga subrayó que los trabajadores de Kemet mantienen condiciones competitivas frente a otras maquiladoras de mayor antigüedad y capital, como Aptiv.

“Ellos cerraron con un 8% de aumento, pero nuestros salarios casi son iguales y además tenemos más días de aguinaldo”, destacó.

La dirigente sindical resaltó que los empleados de Kemet cuentan con 28 días de aguinaldo, superando lo establecido en otras empresas del ramo. También señaló que los vales de despensa y otras prestaciones están en revisión para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Zúñiga Vázquez enfatizó que su estrategia ha sido privilegiar el diálogo y evitar la confrontación.

“Tengo cuatro años que no emplazo a huelga. No conviene estar de pleito con la empresa, conviene negociar con respeto y responsabilidad”, indicó.

Con esta revisión contractual, el sindicato busca consolidar beneficios y mantener la estabilidad laboral en una industria clave para la capital del Estado.