Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas informó que el costo de peaje para vehículos ligeros en la nueva autopista Mante-Ocampo-Tula podría rondar los 200 pesos.

El titular de la dependencia, Pedro Cepeda Anaya, dijo que el cálculo se basa en un promedio de 1.80 pesos por kilómetro, considerando los 106.5 kilómetros de extensión de la vía.

Explicó que la tarifa definitiva será definida esta semana en reuniones con la empresa Grupo Hycsa, responsable de la construcción de la carretera. El funcionario adelantó que el monto estimado se ajusta a los estándares vigentes en otras autopistas del país.

De acuerdo con Cepeda Anaya, el cobro aproximado sería de 190 pesos más IVA para automóviles particulares, aunque aún falta precisar las tarifas correspondientes al transporte de carga. Una vez que se establezcan los costos, se prevé que la autopista sea inaugurada y puesta en operación durante este mismo mes.

El funcionario detalló que actualmente se realizan trabajos finales en la infraestructura, como la colocación de mallas en cortes de terreno, la instalación de cercos y la construcción de una estación segura. Según dijo, la mayor parte de la obra ya se encuentra concluida y lista para su apertura.

En paralelo, se avanza en el proyecto del nuevo libramiento que conectará la autopista con el municipio de El Mante, y señaló que el plan ejecutivo ya está terminado y las obras secundarias también estarán listas en las próximas semanas, lo que permitirá inaugurar el acceso de manera simultánea.

Para finalizar, el funcionario adelantó que el gobernador del estado podría encabezar el acto de inauguración tras la presentación de su informe, dando el banderazo oficial a una obra que busca mejorar la conectividad regional y fortalecer el desarrollo económico de la zona sur de Tamaulipas.